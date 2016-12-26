"Амур" обыграл "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" в гостях обыграл "Адмирал" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий хабаровского клуба Игорь Руденков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Райт – 11 (Гавриленко), 7:59 – 1:0. Крысанов – 3 (Руденков), 14:34 – 1:1. Крысанов – 4 (Ли, Вл. Ушенин), 49:04 – 1:2. Саюстов – 8 (Бартулис), 55:29 – 2:2. Руденков – 2 (Крысанов, Лютов), 56:26 – 2:3.

Вратари: Бобков (58:26 – 59:41, 59:59) – Метсола.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 31 (8+8+15) – 14 (3+5+6).

Судьи: Бондарь, Васильев.

26 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".