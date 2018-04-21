"Амур" объявит имя нового главного тренера 1 мая

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сказал, что олимпийский чемпион 1992 года Николай Борщевский может стать новым главным тренером команды, сменив на этом посту Андрея Мартемьянова. Представитель руководства дальневосточников отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

- Главный тренер - это когда подписан контракт, но сейчас у нас тренер Андрей Мартемьянов, - цитирует ТАСС Филиппенко. - Только идет обсуждение, среди нескольких кандидатов есть и Николай Борщевский. 1 мая будет известно, кто стал новым главным тренером, тогда и объявим.

Напомним, "Амур" под руководством Мартемьянова в сезоне-2017/18 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровчане проиграли будущему финалисту "Ак Барсу" (1-4).

Борщевский в качестве тренера работал в "Локомотиве", "Атланте", СКА и "Салавате Юлаеве".