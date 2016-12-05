"Амур" нанес "Северстали" десятое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" обыграл на домашнем льду "Северсталь" со счетом 4:2. Для череповецкой команды это поражение стало десятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Северсталь" (Череповец) – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Зогорна – 11 (Куусела, Камалов), 11:23 – 1:0. Попов – 1 (Руденков, Коларж), 43:12 – 2:0. Капустин – 6 (Кондратьев, Метсола), 45:46 – 3:0. Магогин – 3 (мен.), 52:16 – 3:1. Карлин – 3 (Кагарлицкий, Коварж), 53:41 – 3:2. Куусела – 6 (п.в., Рамстедт, Кондратьев), 59:59 – 4:2.

Вратари: Метсола – Коварж (59:27).

Штраф: 6 – 18.

Броски: 36 (14+8+14) – 25 (10+8+7).

Судьи: Ержабек, Фатеев.

5 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".