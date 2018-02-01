"Амур" намерен продлить контракт с Мартемьяновым

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сообщил, что клуб намерен заключить новое соглашение с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым.

– В понедельник мы разговаривали с Андреем Алексеевичем и сообщили ему, что желаем продолжить сотрудничество, – цитируют Филиппенко "Известия". - Очень довольны работой главного тренера и его штаба, особенно качеством игры. К тому же мы всерьёз претендуем на попадание в плей-офф. Поэтому решение продлить контракт с главным тренером не зависит от того, как сыграем с "Адмиралом".