"Амур" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо"

Хабаровский "Амур" на выезде нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился в овертайме минимальной победой "Амура" со счетом 1:0. Хабаровский клуб прервал серию из трех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Амур" (Хабаровск) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Рамстедт – 2, 63:52.
Вратари: Проскуряков – Метсола.
Штраф: 2 – 4.
Броски: 31 (8+8+14+1) – 21 (7+8+3+3).
Судьи: Кадыров, Щенев.
8 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
saxo50
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21:54
echo2011
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21:51