21:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо"

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Хабаровский "Амур" на выезде нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился в овертайме минимальной победой "Амура" со счетом 1:0. Хабаровский клуб прервал серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Амур" (Хабаровск) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рамстедт – 2, 63:52.

Вратари: Проскуряков – Метсола.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 31 (8+8+14+1) – 21 (7+8+3+3).

Судьи: Кадыров, Щенев.

8 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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21:54

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21:51

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