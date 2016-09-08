"Амур" на выезде обыграл нижегородское "Торпедо"

Хабаровский "Амур" на выезде нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился в овертайме минимальной победой "Амура" со счетом 1:0. Хабаровский клуб прервал серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) – "Амур" (Хабаровск) – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рамстедт – 2, 63:52.

Вратари: Проскуряков – Метсола.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 31 (8+8+14+1) – 21 (7+8+3+3).

Судьи: Кадыров, Щенев.

8 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".