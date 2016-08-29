14:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" дома проиграл "Витязю"

0
0
0

"Амур" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Витязю". Шайбы в составе гостей на счету Максима Афиногенова, Миро Аалтонена и Александра Копейкина. Для подольской команды это первая победа в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Витязь" (Подольск) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Коларж – 1 (Рамстедт, Зогорна), 11:35 – 1:0. Афиногенов – 2 (бол.), 15:06 – 1:1. Аалтонен – 1 (Кемпе), 25:01 – 1:2. Копейкин – 3, 45:42 – 1:3.

Вратари: Печурский – Сятери.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 34 (11+12+11) – 20 (6+8+6).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

29 августа. Хабаровск. "Платинум Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ