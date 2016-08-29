"Амур" дома проиграл "Витязю"

"Амур" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Витязю". Шайбы в составе гостей на счету Максима Афиногенова, Миро Аалтонена и Александра Копейкина. Для подольской команды это первая победа в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Витязь" (Подольск) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Коларж – 1 (Рамстедт, Зогорна), 11:35 – 1:0. Афиногенов – 2 (бол.), 15:06 – 1:1. Аалтонен – 1 (Кемпе), 25:01 – 1:2. Копейкин – 3, 45:42 – 1:3.

Вратари: Печурский – Сятери.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 34 (11+12+11) – 20 (6+8+6).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

29 августа. Хабаровск. "Платинум Арена".