"Амур" дома обыграл "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" обыграл "Северсталь" со счетом 4:2. Поражение череповецкой команды привело к тому, что ЦСКА уже гарантировал себе выход в плей-офф. Для "Амура" эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Северсталь" (Череповец) – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Коларж – 5 (бол., Бывальцев, Литовченко), 30:42 – 1:0. Веревкин – 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 32:07 – 1:1. Зогорна – 7 (Рассказов, Пикар), 33:16 – 2:1. Рыбин – 5 (Мерескин), 40:53 – 2:2. Пикар – 4 (Рассказов, Кондратьев), 51:07 – 3:2. Рассказов – 4 (Зогорна, Пикар), 58:46 – 4:2.

Вратари: Метсола – Гудачек.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 32 (9+13+10) – 22 (7+7+8).

Судья: Акузовский.

26 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".