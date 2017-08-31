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09:30 | Хоккей — КХЛ

"Амур" будет проводить домашние матчи КХЛ на "канадской" площадке


"Амур" завершает установку "канадской" площадки на "Платинум Арене", где команда из Хабаровска проводит домашние матчи чемпионата КХЛ. Первую игру на площадке нового размера дальневосточники проведут 11 сентября против "Йокерита".

- На домашней арене "Платинум Арена" на данный момент завершается установка площадки канадских размеров – 60 на 26 метров, - цитирует "Р-Спорт" сообщение пресс-службы "Амура". - Все матчи чемпионата КХЛ, начиная с первой игры против финского "Йокерита", будут проводиться на ней. "Амур" – первый клуб КХЛ, который смог трансформировать ледовую площадку: в других дворцах "канадский" вариант устанавливался вместе со сдачей объекта.

Напомним, клубы КХЛ в основном выступают на площадках европейских размеров - 60 на 30 метров, тогда как канадский размер площадки - 60 на 26 метров.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170831/1125040749.html

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Материалы других СМИ
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