"Амур" - "Ак Барс": Кондратьев удален до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи

Защитник "Амура" Максим Кондратьев получил штраф 5+20 за атаку соперника в область головы и шеи в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса". В этой игре хоккеист на лед больше не выйдет.

Инцидент произошел на 16-й минуте второго периода при счете 2:1 в пользу "Амура". Кондратьев в своей зоне ударил нападающего "Ак Барса" Антона Ландера, за что и получил дисциплинарное наказание.

Напомним, что также в этом матче до конца игры был удален защитник "Амура" Денис Кузьмин за удар соперника клюшкой между ног.