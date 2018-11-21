16:08 | Хоккей — КХЛ

Американский форвард Принс перешел в "Сибирь"

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"Сибирь" подписала контракт до конца сезона с 26-летним американским форвардом Шэйном Принсом, сообщает официальный сайт клуба. Он будет выступать до 33-м номером. В настоящий момент клуб оформляет документы для въезда Принса в Россию.

В текущем сезоне хоккеист выступал за швейцарский "Давос". В 16 матчах он набрал 6 (3+3) очка. Ранее также выступал в НХЛ за "Айлендерс" и "Оттаву".

 

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Дополнительная информация

https://hcsibir.ru/ru/news/4831

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