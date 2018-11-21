Американский форвард Принс перешел в "Сибирь"

"Сибирь" подписала контракт до конца сезона с 26-летним американским форвардом Шэйном Принсом, сообщает официальный сайт клуба. Он будет выступать до 33-м номером. В настоящий момент клуб оформляет документы для въезда Принса в Россию.

В текущем сезоне хоккеист выступал за швейцарский "Давос". В 16 матчах он набрал 6 (3+3) очка. Ранее также выступал в НХЛ за "Айлендерс" и "Оттаву".

⚡🔥Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт до конца сезона с 26-летним американским форвардом Шейном Принсом



В "Сибири" американец будет играть под номером 33. pic.twitter.com/srNXShGNOC – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 21 ноября 2018 г.

Все о КХЛ - здесь.