Защитник Артем Аляев вернулся в "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба. Он начал сезон в составе московского "Спартака", в октябре перебрался в рижское "Динамо". На его счету 3 (1+2) очка в 20 матчах в чемпионате КХЛ-2018/19.

Воспитанник нижегородского клуба дебютировал в "Торпедо" в 19 лет, по итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим новичком сезона.

Всего в КХЛ защитник провел 162 матча, набрав в них 48 (20+28) очков при показателе полезности +3.

В "Торпедо" Артем Аляев будет выступать под номером 35.