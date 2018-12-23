Защитник Артем Аляев вернулся в "Торпедо", сообщает официальный сайт клуба. Он начал сезон в составе московского "Спартака", в октябре перебрался в рижское "Динамо". На его счету 3 (1+2) очка в 20 матчах в чемпионате КХЛ-2018/19.
Воспитанник нижегородского клуба дебютировал в "Торпедо" в 19 лет, по итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим новичком сезона.
Всего в КХЛ защитник провел 162 матча, набрав в них 48 (20+28) очков при показателе полезности +3.
В "Торпедо" Артем Аляев будет выступать под номером 35.
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/15197-artem-aljaev-vernulsja-v-torpedo.html
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