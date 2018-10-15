Алтыбармакян сменил СКА на "Сочи"

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян перешел в "Сочи". Как сообщает официальный сайт "Сочи", клубы произвели обмен. В Санкт-Петербург отправился Иван Ларичев.

20-летний Алтыбармакян подписал с "Сочи" двусторонний контракт до апреля 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел в ВХЛ 11 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Также три встречи он провел в МХЛ, где забросил три шайбы и сделал две передачи.