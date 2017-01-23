Алексей Жамнов: "Встреча со "Спартаком" - крик души болельщиков"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов рассказал о встрече команды с болельщиками, которая прошла накануне дерби с ЦСКА. На данный момент красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеют серию поражений из восьми матчей.

- Видео встречи с болельщиками вы смотрели?

- Да, посмотрел.

- Разговор получился довольно жесткий.

- Куда мы без мата? Иногда слов не хватает. Но там ничего жесткого не было. Никто никого не унижал. Это был крик души болельщиков. Все-таки люди приходят на матчи, покупают билеты, ездят за командой по разным регионам. Согласитесь, это тоже дорогого стоит. Я сам играл в хоккей и ребята играют, потому что нам нравится эта игра. Она должна приносить удовольствие. Все прекрасно понимают, что это наша работа, но когда ты выходишь на работу – ты должен ей полностью отдаваться и не забывать, что люди, которые приходят болеть за команду, переживают не меньше, чем любой хоккеист. Поэтому к работе нужно относиться с душой.

- Может, стоило пораньше провести встречу с болельщиками, когда у команды были хорошие шансы на попадание в плей-офф?

- Перед выездной серией, которая была после нового года, никто не думал, что команда так ее проведет. Мы надеялись, что будем до конца бороться за попадание в плей-офф, но так сложилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)