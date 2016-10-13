Алексей Жамнов: "Спартак" показал хорошую самоотдачу в матче с "Авангардом"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов уверен, что красно-белые продемонстрировали хорошее желание и самоотдачу в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:3). Данная встреча стала для спартаковцев первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Ярушкина.

- После перелетов на Дальний Восток я думал, что команда в физическом плане будет выглядеть похуже, но по самоотдаче к игрокам претензий не было, - приводит ТАСС слова Жамнова. - Что-то получилось, что-то - нет, но за одну тренировку трудно что- то поменять. По крайней мере, есть какие-то тактические сдвиги, что было видно. Если ребята будут так играть, как с "Авангардом", с таким желанием и самоотдачей, то победы придут.

Вратарь здорово играл у них. У нас есть игроки, которые пока забить не могут, поэтому нужна поддержка от второго и третьего звеньев. Много моментов, которые ребята не используют.