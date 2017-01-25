Алексей Жамнов: "Спартак" не собирается подавать апелляцию на решение КХЛ"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что клуб не будет подавать апелляцию на решение КХЛ оштрафовать красно-белых за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). Отмечалось, что со стороны фанатов "Спартака", находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения.

– Подавать апелляцию мы не собираемся, – цитирует ТАСС Жамнова.

Также руководитель отметил, что в данной ситуации никто не сможет предотвратить подобные выкрики со стороны фанатов.