17:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Жамнов: "Спартак" не собирается подавать апелляцию на решение КХЛ"

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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что клуб не будет подавать апелляцию на решение КХЛ оштрафовать красно-белых за поведение болельщиков на матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). Отмечалось, что со стороны фанатов "Спартака", находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения.

– Подавать апелляцию мы не собираемся, – цитирует ТАСС Жамнова.

Также руководитель отметил, что в данной ситуации никто не сможет предотвратить подобные выкрики со стороны фанатов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971763

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