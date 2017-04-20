Алексей Жамнов: "С Гилроем мы не договорились по деньгам. Его в "Спартаке" не будет"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов объяснил уход из команды ведущего защитника Мэттью Гилроя. По словам Жамнова, игрок намерен ждать предложения из НХЛ.

– Прокомментируйте уход из команды одного из ведущих защитников красно-белых Мэттю Гилроя. Была ли возможность его сохранить?

– Ситуация с Гилроем – чисто контрактные дела. Как я понимаю, он ждет предложения из НХЛ и хочет попробовать вернуться в заокеанскую лигу. Мы с ним не договорились по деньгам.

– Его не устроила предложенная сумма?

– Ему было сделано предложение, а он сказал, что будет ждать вариантов из НХЛ.

– Есть ли шанс удержать его в "Спартаке" в случае, если у него не будет вариантов из НХЛ или они его не устроят?

– Уже нет. Более, того, на его место мы уже рассматриваем кандидатуру другого иностранца. Ждать до конца августа, когда у нас начинается сезон, нет никакого смысла. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)