Алексей Жамнов: "Потапов проигрывал конкуренцию другим нападающим"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов объяснил расторжение контракта с нападающим Максимом Потаповым, отметив, что он проигрывал конкуренцию.

- Это было сложное решение. Но, объективно, Максим проигрывал конкуренцию другим нападающим, – цитирует Жамнова официальный сайт "Спартака". – Он получил летом достаточно тяжелую травму, долго восстанавливался, и к моменту его возвращения в строй в нашем составе появились хоккеисты, которых тренеры видели в третьем-четвертом звеньях. Поэтому мы совместно решили, что с Максимом Потаповым придется расстаться.

Я хотел бы его поблагодарить за время, проведенное в "Спартаке", за его профессиональное отношение к делу. Максим два года был капитаном "Спартака", был связующим звеном между тренерским штабом и хоккеистами, поддерживал хорошую атмосферу в раздевалке и, несомненно, оставил свой след в истории клуба. Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере.