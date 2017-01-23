Алексей Жамнов: "Порой стыдно в глаза смотреть людям, когда "Спартак" так играет"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что болельщики предъявили свои претензии команде по делу и отметил, что ему порой стыдно за игру в чемпионате. На данный момент красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеют серию поражений из восьми матчей.

– Сейчас команде нужен какой-то импульс и победа над ЦСКА могла бы дать толчок к тому, чтобы провести ударную концовку.

– Может быть. На самом деле болельщики уже давно хотели встретиться и поговорить с игроками. Просто у "Спартака" был такой график, что команда в почти месяц находилась в разъездах. Поэтому было тяжело устроить такую встречу. Возможно, правильнее было провести ее намного раньше, перед Новым годом.

У "Спартака" очень большая аудитория поклонников, одна из самых массовых в России. Иногда встречаюсь с людьми, не связанными с хоккеем, все спрашивают и порой стыдно в глаза смотреть, когда команда так играет. Многие люди переживают. Ведь болельщики все прекрасно понимают. Команда может проиграть двумя разным путями: отбывать номер на льду, ничего не делая, а может биться до конца. Это люди видят. Вчера на встрече они об этом и говорили. Поэтому я не вижу ничего страшного, что было общение, был мат. Все матом ругаются, если говорить откровенно. Единственное, мы не ожидали, что это попадет в интернет. Но на дворе 21 век, технологии. Поэтому что произошло, то произошло. Ничего страшного я на видео не увидел. Никаких унижений и угроз не было. Просто диалог.

– Единственное, там Артему Воронину болельщики немного предъявили…

– Думаю, ему предъявили по большому счету в шутку. Его же по имени назвали, а не послали на три буквы. Он давно уже в клубе, является одним из старожилов команды. Поэтому ребята его взяли в качестве примера. Считаю, что все сказанное болельщиками, было правильным.

– Есть ли в команде игроки, к которым у вас нет претензий по сезону?

– Отделять хороших хоккеистов и плохих – неправильно. Все мы находимся в одной лодке. У нас одна большая семья, а атмосферу в семье надо делать хорошей. И здесь многое зависит от игроков. Конечно, у меня есть претензии к ребятам, к кому-то их меньше, но выделять кого-то я не стану. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)