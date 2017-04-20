Алексей Жамнов: "О переходе Дыбленко в "Нью-Джерси" узнал утром от его агента"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что не ожидал трансфера защитника красно-белых Ярослава Дыбленко в "Нью-Джерси". Сегодня 23-летний хоккеист подписал с клубом НХЛ контракт новичка на два года.

– Для меня стало новостью подписание им контракта с клубом НХЛ, – сказал Жамнов. – Только сегодня утром узнал об этом от его агента, перед отлетом в Швейцарию. Видел Ярослава в Новогорске, но ничего не знал о его уходе.

– То есть вы не разговаривали с ним?

– На эту тему – нет. Но это его решение. Его принимает сам игрок вместе с агентом, но я думаю, что в этой ситуации ему было бы лучше остаться здесь поиграть. Я бы на его месте подумал.

– Он потянет уровень НХЛ, как считаете?

– Мне тяжело сказать. Думаю, что на данный момент ему будет очень тяжело пробиться в основной состав "Нью-Джерси". Ему еще здесь надо было доказать.

– Жалеете, что он покинул команду?

– С одной стороны, конечно, жалко, а с другой стороны – жизнь продолжается. Будем думать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)