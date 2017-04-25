Алексей Жамнов: "Некоторые матчи "Спартак" проиграл безвольно, в обороне был бардак"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов подчеркнул, что, увольняя Германа Титова с поста главного тренера, в клубе надеялись попасть в плей-офф КХЛ. В результате красно-белые стали предпоследними в Западной конференции.

– Думали о том, что смена тренера обычно встряхивает команду, придает дополнительных положительных эмоций, – цитирует официальный сайт КХЛ Жамнова. – Верили, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Но, к сожалению, не сработало. Кроме того, пошли травмы… Это, конечно, не главная и не единственная причина. Просто тем игрокам, которые выбывали из-за травм, равноценной замены не было. Скамейку запасных "Спартака" длинной не назовешь.

– В чем еще вы видите причины неудач "Спартака"?

– Некоторые матчи были проиграны безвольно. Команда вроде бы неплохо начинала, вела в счете. Но вторые периоды… Если смотреть статистику, то здесь полный провал. Не было четкой системы игры в обороне, а если называть вещи своими именами – там был бардак.

– Почему Титову не удалось выстроить игру команды? Вряд ли стоит сомневаться в его компетентности. Может быть, он был слишком мягким и не сумел заставить игроков четко следовать своей системе?

– Не стоит делать акцент на характере тренера. Я бы не назвал жестким, скажем, Вячеслава Быкова, но он при этом добивался своего. Был у нас и довольно жесткий Даниил Марков… Тут, наверное, стоит говорить о том, что "химии" внутри тренерского штаба не получилось, не сложился коллектив единомышленников.