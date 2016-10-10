11:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Жамнов: "Не хоккеисты решают, кто будет тренировать "Спартак"

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Алексей ЖАМНОВ.Алексей Жамнов: "Назарова в "Спартаке" не будет"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов отметил, что общался с игроками красно-белых о работе главного тренера Германа Титова. Сегодня было объявлено об отставке специалиста с поста наставника клуба.

– Планируете ли изменения состава?

– У нас было много травмированных, и сейчас они вернутся в строй. Со дня на день ждем возвращения Константина Глазачева.

– Но ведь проблема не в этом. Тот же Сергей Шмелев играет не так, как нужно.

– Он это прекрасно понимает и давить на него бессмысленно.

– Вы должны были выслушать хоккеистов по поводу работы Германа Титова. Получается, что они его не поддержали?

– Все-таки не хоккеисты решают, кто будет тренировать. Но я с ними разговаривал, чтобы понять, какое настроение в команде. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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prosvet81

поговорите с Квартальновым плиз))))

12:21

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