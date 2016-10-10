Алексей Жамнов: "Не хоккеисты решают, кто будет тренировать "Спартак"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов отметил, что общался с игроками красно-белых о работе главного тренера Германа Титова. Сегодня было объявлено об отставке специалиста с поста наставника клуба.

– Планируете ли изменения состава?

– У нас было много травмированных, и сейчас они вернутся в строй. Со дня на день ждем возвращения Константина Глазачева.

– Но ведь проблема не в этом. Тот же Сергей Шмелев играет не так, как нужно.

– Он это прекрасно понимает и давить на него бессмысленно.

– Вы должны были выслушать хоккеистов по поводу работы Германа Титова. Получается, что они его не поддержали?

– Все-таки не хоккеисты решают, кто будет тренировать. Но я с ними разговаривал, чтобы понять, какое настроение в команде. (Алексей ШЕВЧЕНКО)