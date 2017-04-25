16:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Жамнов: "Изменится ли финансовое положение "Спартака"? Хуже не будет – это точно"

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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что по итогам минувшего сезона есть положительные моменты, как, например, увеличение посещаемости домашних игр красно-белых. Также руководитель отметил, что финансовое положение столичного клуба может улучшиться в следующем сезоне. По итогам регулярного чемпионата "Спартак" занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Несмотря на неудачный сезон, можете отметить положительные моменты?

– Да, – цитирует сайт КХЛ Жамнова. – Можно сказать о значительном повышении посещаемости домашних матчей, кроме того, "Спартак" проводил различные мероприятия, я думаю, ретроматч запомнили все болельщики. Теперь хотелось бы, чтобы игра команды соответствовала этим достижениям, чтобы радовала, чтобы был результат. Чтобы хоккеисты более профессионально относились к работе.

– Изменится ли финансовое положение "Спартака" в следующем сезоне?

– Хуже не будет – это точно. Надеемся на то, что будет лучше. Это облегчит нам работу в плане комплектации состава, позволит по ходу сезона делать ротацию игроков, создать ситуацию, при которой они будут сражаться за попадание в основу. Кстати, это тоже можно назвать одной из причин самоуспокоенности некоторых ребят. Они прекрасно знали о том, что, даже если провалят матч, все равно не сядут надолго на лавку. Потому что заменить их некем. Такую ситуацию хочется исключить.

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Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/04/25/345750.html

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