Алексей Жамнов: "Игроки "Спартака" в следующих матчах постараются не допускать ошибок"

Генеральный менеджер "Спартака"​ Алексей Жамнов отметил, что руководство клуба рассчитывает, что в следующих матчах команда не допустит провалов, подобных тому, что случился во втором периоде матча против "Амура" (6:3).

– Это первая игра в сезоне, поэтому было много эмоций, они буквально перехлестывали, – цитируют "Известия" Жамнова. – Мы начали неплохо, но при счете 4:1 успокоились. Начали играть без ворот, искать лишний пас, которого нет. И такое бывает в хоккее. Когда не забиваешь, начинаешь пижонить – тебя за это наказывают. В результате получился счет 4:3. Вышла "качельная" игра, но ребята молодцы, в третьем периоде сыграли по заданию. Думаю, все наши игроки прекрасно понимают, что матч состоит из 60 минут, и в следующих играх постараются не допускать таких ошибок.