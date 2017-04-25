Алексей Жамнов: "Гилрой хочет попробовать себя в НХЛ, Свенссон и Беспалов останутся в "Спартаке"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что для него стал неожиданным отъезд защитника Ярослава Дыбленко в "Нью-Джерси", и отметил, что клуб рассчитывал на хоккеиста. Также руководитель рассказал, почему защитник Мэтт Гилрой решил покинуть московскую команду.

– 20 апреля было объявлено о том, что Ярослав Дыбленко уезжает в НХЛ. Для вас это стало неожиданностью?

– Да, – цитирует сайт КХЛ Жамнова. – Незадолго до этого я общался с Дыбленко во время сбора олимпийской команды России в Новогорске. И тогда у меня не было никакой информации о предстоящем отъезде ни от самого игрока, ни от его агента. Потеря значительная, мы рассчитывали на Ярослава. Но это его решение, никак изменить его я не могу. Могу лишь пожелать ему удачи, сейчас у него начнется сложный период, надо будет пробиваться в состав… Дай бог, чтобы все получилось. Но если бы он перед отъездом поговорил со мной, я посоветовал бы ему немного подождать. Заиграть на должном уровне здесь, а потом уже ехать, уверенным в себе, в НХЛ.

– Уже объявлено о том, что команду покидает лучший защитник прошлого сезона Мэтт Гилрой.

– Мы хотели, чтобы он остался, и сделали ему, считаю, очень достойное предложение. Но он отказался и хочет, как я понял, выйти на рынок и попробовать вернуться в НХЛ. Он просил у нас время до августа на раздумья. Но клуб не может позволить себе тянуть с легионерской позицией чуть ли не до самого начала чемпионата. Надо наигрывать сочетания. Тем более раз он отказался от нашего предложения, значит, рассчитывает на большую сумму контракта.

– Кого еще точно не будет в "Спартаке"?

– Об этом мы скажем после 30 апреля. Есть игроки, которые отправятся с нами на сборы, и там уже все будет зависеть от них самих.

– Что будет с вратарской бригадой? У Маркуса Свенссона и Никиты Беспалова контракты заканчиваются.

– Оба они остаются в команде.