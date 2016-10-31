Алексей Жамнов: "Думаю, у "Спартака" получится попасть в плей-офф"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов отметил положительные сдвиги в игре команды под руководством Алексея Ярушкина. Красно-белые занимают 11-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

– При Ярушкине есть положительные сдвиги в игре команды, – приводит "Р-Спорт" слова Жамнова. – До конца регулярки тридцать с лишним игр. У нас есть шанс попасть в заветную восьмерку, чтобы играть в плей-офф. Я думаю, что у тренерского штаба все получится. Пока изменения в нем не планируются.