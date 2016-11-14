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Алексей Жамнов: "Думаю, "Спартак" будет в первой восьмерке"

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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов отметил, что команда на данный момент выглядит сплоченным коллективом. Красно-белые по итогам трех матчей в Сибири – с "Сибирью", новокузнецким "Металлургом" и "Авангардом" – набрали шесть очков. Также руководитель подчеркнул, что смена статуса Ярушкина с и.о. главного тренера на должность главного тренера команды ничего не означает.

– Ребята справились с задачей. Единственное, с Омском не подфартило, – цитирует ТАСС Жамнова. – С другой стороны, уровень игроков в Омске был довольно высоким, но то, что ребята бились до конца, – это дорогого стоит. На данном этапе мне понравилось то, что команда сплотилась: и тренерский штаб, и игроки. Думаю, что мы будем в первой восьмерке.

Эта смена ничего, по большому счету, не дает. Он (Ярушкин) адекватный – все воспринимает нормально и прекрасно понимает, что на нем лежит ответственность.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3782916

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