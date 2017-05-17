Алексей Яшкин: "У нас нет информации, что участие "Слована" в КХЛ ставится под сомнение"

Исполнительный директор "Слована" Алексей Яшкин заявил, что клуб уже несколько недель назад подтвердил свое участие в следующем сезоне. Руководитель отметил, что братиславский клуб является одним из лидеров в лиге по маркетингу и зрительскому интересу. По итогам минувшего сезона "Слован" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.

– "Слован" подал заявку на участие в сезоне-2017/18 еще несколько недель назад, – цитирует официальный сайт "Слована" Яшикина. – Конечно, в конце июня мы, как и все другие клубы, должны подтвердить свое участие и выполнить соответствующие условия. У нас нет информации, что наше участие в КХЛ находится под сомнением.

Мы без проблем выполняем большинство критериев лиги, думаю, конкурентов у нас не много. С точки зрения маркетинга и зрительского интереса – мы одни из лидеров. КХЛ изучает вопрос нашей финансовой стабильности и знает, что наш бюджет формируется из нескольких источников.