Алексей Яшкин: "Слован" будет делать все, чтобы судьба "Кузни" его не коснулась"

Директор "Слована" по скаутингу Алексей Яшкин отметил, что клуб в полной мере работает над своим финансовом положением. По его словам, в Словакии нет таких возможностей, как в России.
- Решение по исключению "Кузни" скажется на "Словане"?
- От этого никто не застрахован. Будем делать все, что нас это не коснулось.
- Как восприняли это решение?
- Дворец в Новокузнецке оставляет желать лучшего. Клуб воспитал достаточно качественных хоккеистов, поэтому естественно жалко.
- Майк Кинан считает, что это может подстегнуть клубы к большей коммерциализации.
- Мы и так успешно работаем по направлениям маркетинга и коммерциализации. Надо понимать, что в Словакии с населением в пять миллионов не такие возможности, как в России и других больших странах. Мы не можем зарабатывать сумасшедшие деньги.
- Какие основные направления для развития?
- Воспитывать словацких хоккеистов. Оно и не менялось.
- Какова финансовая ситуация в "Словане"?
- У нас нет утвержденного бюджета на сезон. На его протяжении мы пытаемся договариваться о новых спонсорских контрактах.
- Насколько вы зависимы от российских спонсоров?
- Не могу сказать насколько, но такая зависимость существует.
- В прошлом сезоне ваши проблемы решил один инвестор.
- Ведутся переговоры, и есть предпосылки, что этот спонсор останется. Не могу говорить о суммах, но многие вопросы решатся. (Евгений БЕЛОУСОВ, Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)