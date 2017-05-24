Алексей Яшкин: "Кроме Хары планировали позвать в "Слован" Овечкина и Малкина, но не получается"

Директор "Слована" по скаутингу Алексей Яшкин отметил, что клуб работает над составом на следующий сезон. По его словам, скоро будут объявлены фамилии.

– Российские игроки появятся в "Словене"?

– У нас уже был прецедент русского игрока (Мусатова – Прим. "СЭ"). Мы всегда приветствуем качественных игроков в независимости от паспорта.

– Как формируется команда?

– Есть подвижки в этом направлении. На сегодняшний день человек 12-13 подписанных. Сейчас мы переделывали контракты, из-за нового закона о спорте в Словакии. Мы отправили договоры на проверку в КХЛ и скоро будут объявлены фамилии.

– Если в лиге останутся 24 клуба – это сделает КХЛ сильнее?

– Конечно. Это повлияет на качество игры. Чем меньше будет клубов, тем лучше будет выбор качественных хоккеистов.

– Здено Хару планируете пригласить?

– Планировали и Овечкина, и Малкина, но не получается (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ, Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)