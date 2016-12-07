Алексей Яшин: "В будущем можно будет вкладываться в клубы КХЛ"

Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин считает, что в будущем отечественные клубы станут прибыльными. Ранее стало известно, что экс-форвард приобрел акции новичка НХЛ клуба "Вегас Голден Найтс".

– Думаю, в будущем можно будет вкладываться и в российские хоккейные клубы, предпосылки для этого есть, – цитирует "Р-Спорт" Яшина. – Много новых стадионов, команды в России начинают больше зарабатывать, больше маек продавать, атрибутики. Не так, может, быстро все происходит, но будущее за нашим хоккеем.