Алексей Яшин: "С реализацией лишнего у "Локомотива" серьезные проблемы"

Призер Олимпиад 1998 и 2002 годов в составе сборной России Алексей Яшин считает, что исход противостояния между СКА и "Локомотивом" в 1/4 финала Кубка Гагарина зависит от того, как ярославцы сыграют в обороне и в большинстве. Счет в серии до четырех побед – 3-1 в пользу питерцев.

– СКА намного сильнее, чем "Локомотив". Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко, – цитируют "Известия" Яшина. – Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то что "Локомотив" показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как "железнодорожники" сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит – с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы.

Трансляция матча СКА - "Локомотив"