Алексей Яшин: "Если "Йокерит" проиграет четвертый матч ЦСКА, серия закончится в четверг"

Чемпион мира по хоккею 1993 года Алексей Яшин отметил, что ЦСКА достаточно неплохо действует в 1/4 финала Кубка Гагарина против "Йокерита". Яшин также добавил, что если "джокеры" проиграют сегодня, то серия закончится в четверг.
- У "Йокерита" есть шанс: если они сыграют здорово и сравняют счет в серии, то могут оказать на ЦСКА психологическое давление, - цитирует "РИА Новости" Яшина. - Если же финны проиграют сегодня, думаю, серия закончится в Москве в четверг.
Не думаю, что ЦСКА будет что-то кардинально менять после одного поражения. Команда действует достаточно неплохо, в первых двух матчах серии они вообще сыграли на ноль. Они строго защищаются, им есть кем играть – есть хоккеисты и есть система. Поэтому глобальных изменений не жду.
Толванен очень много забивает, здорово играл на Олимпийских играх, он подает большие надежды. Но теперь к этому молодому парню очень пристальное внимание. Знаю на своем опыте – очень сложно показать все, что умеешь, когда с тобой всегда играют близко, не дают пространства. Все зависит не только от Толванена, но и от всей команды. "Йокерит" должен думать, как сделать так, чтобы у лидера появились моменты. Если у Толванена будут моменты, он их использует.
Напомним, что четвертый матч в серии начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
potapovavladi
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/YuBMw
16:31
spetrov
Но матч мы сыграли плоховато. Представители "Йокерита" насчет победы слово сдержали, нельзя не отметить.
16:20