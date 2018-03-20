Алексей Яшин: "Если "Йокерит" проиграет четвертый матч ЦСКА, серия закончится в четверг"

Чемпион мира по хоккею 1993 года Алексей Яшин отметил, что ЦСКА достаточно неплохо действует в 1/4 финала Кубка Гагарина против "Йокерита". Яшин также добавил, что если "джокеры" проиграют сегодня, то серия закончится в четверг.

- У "Йокерита" есть шанс: если они сыграют здорово и сравняют счет в серии, то могут оказать на ЦСКА психологическое давление, - цитирует "РИА Новости" Яшина. - Если же финны проиграют сегодня, думаю, серия закончится в Москве в четверг.

Не думаю, что ЦСКА будет что-то кардинально менять после одного поражения. Команда действует достаточно неплохо, в первых двух матчах серии они вообще сыграли на ноль. Они строго защищаются, им есть кем играть – есть хоккеисты и есть система. Поэтому глобальных изменений не жду.

Толванен очень много забивает, здорово играл на Олимпийских играх, он подает большие надежды. Но теперь к этому молодому парню очень пристальное внимание. Знаю на своем опыте – очень сложно показать все, что умеешь, когда с тобой всегда играют близко, не дают пространства. Все зависит не только от Толванена, но и от всей команды. "Йокерит" должен думать, как сделать так, чтобы у лидера появились моменты. Если у Толванена будут моменты, он их использует.

Напомним, что четвертый матч в серии начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.