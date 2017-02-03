Алексей Ярушкин: "У "Спартака" проблемы с мотивацией с тех пор, как не попали в плей-офф"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что начало игры получилось неважным. По словам специалиста, команда испытывает проблемы с мотивацией.

- Начало игры получилось неважным. В начале матча у нас получилось плохое большинство, мы получили гол, - сказал Ярушкин. - Вторая шайба стала следствием того, что немного не доиграли в меньшинстве. Мало одного гола, чтобы выиграть. Надо больше забивать.

- Воронин и Никонцев выйдут после паузы?

- Да, оба выйдут после паузы. Никонцев в общей группе, Воронин вернется после выходных.

- Довольны игрой Трушкова?

- Он сыграл неплохо, где-то тащил команду. Будет ли играть в следующем матче? До него еще есть время.

- Будут ли проблемы с мотивацией на оставшееся матчи?

- Они у нас уже давно, с тех пор, как не попали в плей-офф. Но у всех ребят контракты, они профессионалы. Это их работа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)