Алексей Ярушкин: "Торпедо" заслуженно обыграло "Спартак"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Торпедо" (1:5) заявил, что его подопечным следует проводить всю игру на одном уровне. "Спартак" идет на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не имеет шансов на попадание в плей-офф.

– Хозяева были сильнее сегодня и заслуженно победили, – цитирует сайт "Торпедо" Ярушкина. – Нас надломил третий гол, пропущенный в меньшинстве. А в целом нужно играть весь матч, а не только отдельные периоды.