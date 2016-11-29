Алексей Ярушкин: "Такие победы, как над "Нефтехимиком", придают команде уверенность"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после победы над "Нефтехимиком" (4:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что такие победы придают команде уверенности в своих силах. Напомним, московский клуб уступал со счетом 2:3 за 10 минут до конца третьего периода.

– Хорошие три очка в непростой игре, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Ярушкина. – Такие победы придают силы и уверенность команде.

– Ни для кого не секрет, что ударное звено "Нефтехимика" – это Брюле – Секстон – Гюнге. От вас какие-то установки шли на нейтрализацию этой тройки?

– Мы обратили внимание ребят на это звено. Они набирают очки, достаточно просто заглянуть в статистику и понять, кто делает результат в команде.