Алексей Ярушкин: "Свенссон держал "Спартак" в игре два периода"

Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от московского "Динамо" (0:3) рассказал, почему его команда бледно играла в атаке. Также он оценил действия на площадке новичка красно-белых Тима Стэплтона.
– Соперник был быстрее, мастеровитее во всех компонентах игры и заслуженно победил.
– Считаете ли вы, что нужно было так жестко наказывать Васильева, он не нанес сопернику травму, а ему дали 5+20 и по поводу дисциплины в команде. В концовке матча Стоа три раз подряд удалился. У "Спартака" вообще очень много удалений.
- Почему так происходит?
– Мы не обсуждаем судейские решения. Последующие удаления были как следствие, потому что мы играли 5 минут меньшинства, а затем опять две минуты – ребята реально устали обороняться, из-за чего допускали такие удаления.
– "Спартак" очень бледно сыграл в атаке, с чем это связано?
– По первому периоду я уже говорил. 5 минут меньшинства, плюс следующее удаление. Конечно, ребята устали, наелись за это меньшинство. Тем более, что играли одни и те же хоккеисты. Потом уже в атаке не хватило сил что– то создать.
– Оцените игру Свенссона. Почему он так много пропустил?
– Он держал нас в игре два периода.
– Шайба Никулина была не такая сложная.
– Может, для вас она легкая.
– Как оцените приход в команде Стэполтона?
– На него выпала очень большая нагрузка, он играет в меньшинстве и после первого периода он был очень уставший и тяжело дышал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)