Алексей Ярушкин: "Свенссон держал "Спартак" в игре два периода"

Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от московского "Динамо" (0:3) рассказал, почему его команда бледно играла в атаке. Также он оценил действия на площадке новичка красно-белых Тима Стэплтона.

– Соперник был быстрее, мастеровитее во всех компонентах игры и заслуженно победил.

– Считаете ли вы, что нужно было так жестко наказывать Васильева, он не нанес сопернику травму, а ему дали 5+20 и по поводу дисциплины в команде. В концовке матча Стоа три раз подряд удалился. У "Спартака" вообще очень много удалений.

- Почему так происходит?

– Мы не обсуждаем судейские решения. Последующие удаления были как следствие, потому что мы играли 5 минут меньшинства, а затем опять две минуты – ребята реально устали обороняться, из-за чего допускали такие удаления.

– "Спартак" очень бледно сыграл в атаке, с чем это связано?

– По первому периоду я уже говорил. 5 минут меньшинства, плюс следующее удаление. Конечно, ребята устали, наелись за это меньшинство. Тем более, что играли одни и те же хоккеисты. Потом уже в атаке не хватило сил что– то создать.

– Оцените игру Свенссона. Почему он так много пропустил?

– Он держал нас в игре два периода.

– Шайба Никулина была не такая сложная.

– Может, для вас она легкая.

– Как оцените приход в команде Стэполтона?

– На него выпала очень большая нагрузка, он играет в меньшинстве и после первого периода он был очень уставший и тяжело дышал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)