Алексей Ярушкин: "Спартак" в матче против "Сочи" играл по счету"

Главный тренер "Спартака" Алексей Ярушкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (4:1) отметил, что судьбу поединка решило большинство и реализация моментов. Победа позволила красно-белым приблизиться к сопернику в борьбе за место в восьмерке Западной конференции.

- Судьбу матча сегодня решило большинство и реализация моментов, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Ярушкина. - Повели в счете, сыграли по счету, от обороны - в итоге победа.

- Всеволод Сорокин впервые с октября провел матч. Как оцените его игру?

- Сева сегодня сыграл здорово: забитый гол, в обороне все четко. Никаких вопросов к нему нет, молодец.