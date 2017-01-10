Алексей Ярушкин: "Спартак" слишком легко пропускает"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Салавата Юлаева" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что из-за невынужденных удалений его подопечные потеряли преимущество в две шайбы. На данный момент "Салават" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Спартак" занимает 12-е место на "Западе".

– Очередная игра, где мы проигрываем второй период, – цитирует сайт КХЛ Ярушкина. - Слишком легко пропускаем. В третьем периоде пытаемся отыграться. Во втором периоде были невынужденные удаления, а также невынужденное удаление в концовке первого периода. Второй отрезок начали с меньшинства и пропустили гол - и уже не было комфортного преимущества.