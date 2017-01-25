Алексей Ярушкин: "Спартак" нахватал много удалений, а со СКА этого нельзя делать"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от СКА (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда получила слишком много удалений, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Это поражение лишило московский клуб теоретических шансов на попадание в плей-офф КХЛ.
– Имели в первом и втором периодах хорошие моменты, но не реализовали, – сказал Ярушкин. – Нахватали удалений, что нельзя делать со СКА. В итоге поражение.
– Тянуло ли нарушение Бердникова на такое строгое наказание, "5+20"?
– Мы решения судей не обсуждаем.
– С чем связана плохая игра в третьем периоде, по сравнению с первыми?
– Соперник добавил. Мы много оборонялись, причем одни и те же игроки. Накапливается усталость.
– Сегодня "Спартак" официально лишился шансов на плей-офф. Какой будет мотивация на следящие матчи?
– Это официально, а по сути это давно происходит. Конечно, очень сложно мотивировать ребят. Такое количество поражений. Все это наслаивается. Очень тяжело.