Алексей Ярушкин: "Спартак" имел много большинства, но в итоге по нулям"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Барыса" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала слабая игра в большинстве. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, москвичи занимают 10-ю строчку в Западной конференции.

– Команду хозяев с победой, – цитирует сайт "Барыса" Ярушкина. – Что касаемо игры, то, ключевым моментом стало большинство и реализация моментов. Имея много большинства, ничего не реализовали и в итоге по нулям.