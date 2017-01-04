20:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Ярушкин: "Спартак" имел много большинства, но в итоге по нулям"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Барыса" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала слабая игра в большинстве. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, москвичи занимают 10-ю строчку в Западной конференции.

– Команду хозяев с победой, – цитирует сайт "Барыса" Ярушкина. – Что касаемо игры, то, ключевым моментом стало большинство и реализация моментов. Имея много большинства, ничего не реализовали и в итоге по нулям.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/eduard-zankovec-nastroy-i-samootdacha-byli/

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