Алексей Ярушкин: "Спартак" играл неплохо, но как случилось, так случилось"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Салавата Юлаева" (3:4 ОТ) сообщил, что пока не знает о серьезности повреждения у Константина Глазачева.

– На самом деле, считаю, наша команда играла неплохо, создали хорошие моменты, но подвела реализация: не забиваешь ты – забивают тебе. Как случилось, так случилось.

– В третьем периоде не выходил на лед Константин Глазачев. Что с ним и как его отсутствие сказалось на игре первого звена?

– Константин Глазачев не играл уже после первого периода, соответственно сразу развалилось большинство звена Райана Стоа. Не могу сказать, что с ним – пока не обладаю этой информацией.

– Настораживает постоянное непопадание в состав защитника Ярослава Дыбленко. С чем это связано, ведь он не травмирован?

– Постоянно? Ярослав не выходил на лед только в двух последних матчах. Если он сейчас не играет, значит у нас есть возможность для ротации состава.

– С чем связана краткосрочная замена вратаря?

– Она была связана с тем, что вратарь без разрешения подъехал к лавке – пришлось его менять.

– Маркус Хегстрем тоже не доиграл этот матч.

– В некоторых моментах он сыграл неважнецки. У нас сегодня играло семь защитников, и, чтобы не разбивать пары, чтобы защитники продолжили выходить на лед с постоянными партнерами, мы решили поступить именно так.