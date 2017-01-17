Алексей Ярушкин: "Сложно рассчитывать на победу, когда выпадают целые тройки"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Слована" (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ посетовал на кадровые проблемы. Также специалист признался, что не знает, почему его игроки не проявляют характер.

– Сложно рассчитывать на победу, когда у тебя из команды вываливаются целые тройки, – сказал Ярушкин. – Во втором периоде пришлось перейти на игру в три звена, имели моменты, но, к сожалению, не забили. Старались играть до конца, что-то исправить, но не получилось.

– Вы говорите, что вываливаются целые тройки, а в чем причина? На плей-офф еще есть надежа. Сейчас самая горячая пора. Почему хоккеисты не бьются?

– Пытаемся разобраться в ситуации. Может, потому что 25 числа закрылось трансферное окно.

– Не только у вас не получается со "Спартаком", но и у вашего предшественника Германа Титова. Может дело в игроках?

– Я сейчас не готов ответить на этот вопрос.

– Что с Васильевым, Ворониным и Беспаловым?

– Васильев не в составе, у остальных травмы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)