22:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Ярушкин: "Серия из одних поражений - все это в одно лукошко"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (2:3) отметил, что у команды было очень много удалений. По словам специалиста, выездная серия далась красно-белым очень тяжело.

– У нас было очень много удалений, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Ярушкина. – В третьем периоде перешли на игру в три тройки нападения, пытались вытащить матч, но не получилось.

– Почему не играл Калинин?

Калинин уже давно уехал с поездки. Он травмирован.

– У вас это был шестой выездной матч. Нужны такие длинные серии?

– Это сумасшедший дом. Пацаны старались, все из себя доставали, но это была очень тяжелая серия. Причем, помимо физических сил, она забрала и психологические. Серия у нас из одних поражений – все это в одно лукошко.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17450

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