Алексей Ярушкин: "Сами удивляемся, как игроки могут быть равнодушными"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин поражения от ЦСКА (1:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что капитан команды Максим Потапов своим примером заводил партнеров. Также он подчеркнул, что не все игроки были неравнодушны, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Максим Потапов в третьем периоде сцепился с соперником. Показалось в этот момент, что команда была неравнодушна к результату. Вы приветствуете, такие драки?

– Неравнодушными были не все ребята. Такие игроки бились за команду, хотели победить. В том числе бился Максим Потапов. Капитан своим примером заводил партнеров.

– Трушков получит место в стартовом составе команды? Он очень этого хочет.

– Если заслужит, конечно, получит. Играл он сегодня неплохо.

– Как могут быть равнодушны игроки после встречи с болельщиками?

– Мы сами удивляемся, как такое может происходить? Ломаем голову, почему? Наверное, старшее поколение имеет стержень, характер.