Алексей Ярушкин: "Приходили на тренировки после перерыва по 12 человек - остальные болели"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Витязя" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что причиной последних неудач являются проблемы со здоровьем ряда хоккеистов. По словам наставника красно-белых, ряд тренировок они проводили в сильно усеченном составе.

– Для нас это была очень важная игра, но, к сожалению, она проиграна, – сказал Ярушкин. – Соперник в первом периоде реализовал два большинства, потом мы пропустили третью шайбу в концовке периода. Конечно, тяжело после такого счета возвращаться в игру.

– Свенссон получил серьезную нагрузку в предыдущих матчах. Не было желания поставить в ворота Беспалова?

– Мы думали об этом, но тренерский штаб принял решение, что играть будет Свенссон. Может быть, сказалась эта нагрузка.

– "Спартак" второй год подряд проигрывает решающие матчи. Нет ощущения, что команде не хватает характера в нужный момент и когда необходимо собраться и выиграть, команда наоборот замыкается?

– Я за прошлый год не могу сказать, а сейчас есть объективная причина неудачным играм после перерыва. Мы приходили на тренировку, и у нас присутствовало по 12 человек. Все болели. Не смогли воплотить в жизнь то, что задумали в тренировочном процессе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)