Алексей Ярушкин: "Поверьте, мы работаем, настраиваем "Спартак", но пока вот так выглядим"

И.о.главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Сочи" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил справедливость результата. По словам наставника, команда выглядит слабо.

– Нельзя выигрывать кого-то, когда ты забиваешь один гол и постоянно пропускаешь по три-четыре. Соперник был сегодня сильнее и заслуженно победил, – цитирует Япушкина официальный сайт "Сочи".

– Болельщики "Спартака" задают вопрос. На матч "Спартак" – ЦСКА вы настроите команду, или также будет не очень хороший результат?

– Поверьте, мы работаем, настраиваем команду, но, к сожалению, пока вот так выглядим. Я понимаю, что мы выглядим слабо.

– Мы ездим, смотрим, команда в принципе играет, начинает матчи очень неплохо. Как так получается, что в концовке матчей и во втором-третьем периодах проявляется безвольность на площадке?

– Пропустив один или второй гол, отходим от игрового задания, начинаем играть так, как удобно. От этого все неудачи, команда рассыпается.