Алексей Ярушкин: "Почему вы думаете, что в "Спартаке" нужно что-то исправлять?"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин рассказал, что получил предложение поработать с красно-белыми только вчера. Сегодня было объявлено об отставке наставника команды Германа Титова.

– Мне вчера предложили работу в "Спартаке" – согласился, – сказал Ярушкин. – Знаю ли, в чем проблемы команды? Да, знаю, но говорить об этом не хочу. Что можно исправить за короткий срок? А почему вы думаете, что нужно что-то исправлять? На матч с "Авангардом" надо просто настроиться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)