21:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Ярушкин: "По броскам и моментам матчи против "Магнитки" не выигрываются"

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И. о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:5) отметил, что не стоит ждать быстрого возвращения нападающих Константина Глазачева и Вадима Бердникова.

– Во-первых, поздравляю соперника с победой, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ярушкина. – "Металлург" действительно сегодня был сильнее. Кто был сильнее, тот и победил – все закономерно.

– В чем сегодня "Спартак" мог найти свой шанс? По броскам и моментам в первом периоде красно-белые заметно обошли соперника…

– Да, но по броскам и моментам, к сожалению, матчи не выигрываются, они выигрываются по голам. Из созданных моментов мы не смогли ничего отжать, забить, а как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. Это – закон хоккея.

– У вас не было мыслей после матча с "Салаватом Юлаевым" не выставлять на сегодняшнюю игру защитника Маркуса Хегстрема?

– Мыслей много, но было принято решение, что он сегодня играет.

– Насколько выбыли Константин Глазачев и Вадим Бердников?

– Пока сложно что-либо говорить определенно, но их быстрого возвращения ждать, наверное, не стоит.

Дополнительная информация

http://spartak.ru/news/aleksey-yarushkin-po-broskam-i-momentam-matchi-ne-vyigryvayutsya/

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