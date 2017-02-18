Алексей Ярушкин: "Не так хотели закончить сезон"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от ЦСКА (1:6) поблагодарил за сезон болельщиков, которые поддерживали команду в непростое время. Напомним, команда не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.

– Не так, конечно, хотелось закончить сезон. К сожалению, мы наполучали голов в первом периоде, хотя и сами имели возможность забить. Хочется поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на то, что команда неважно играла, поддерживали ее. ЦСКА с победой.

– Можете назвать причины, почему "Спартак" не смог попасть в плей-офф?

– Спрашивайте по игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)