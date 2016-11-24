Алексей Ярушкин: "На "Спартаке" сказывается потеря ведущих игроков"

И.о. главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения от "Медвешчака" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что предыдущие встречи (четыре последние игры также закончились поражениями) не давали повода для беспокойства. Наставник посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

– Это была очень важная игра для нас, она, к сожалению, проиграна. Ребята настраивались. Почему так произошло – сложно сказать. Будем разбираться. Видно одно – опять нереализованные моменты.

– Такое ощущение, что ситуация выходит из-под контроля, потому что у команды пять поражений. Вы это ощущаете?

– Что значит ситуация выходит из-под контроля, поясните?

– Нет реализации, не удается переломить сложную ситуацию по ходу матча.

– На самом деле предыдущие встречи с "Салаватом", "Трактором", "Авангардом" были неплохие. Удача была не на нашей стороне. Поводов для беспокойства мы не видели.

– Наложило отпечаток удаление до конца матча Дмитрия Калинина?

– Конечно, потеря ведущего игрока всегда сказывается. Помимо Калинина какую игру не выходит Глазачев, на котором было завязано большинство, не играет Бердников, центральный хоккеист второго звена. Конечно, все это сильно сказывается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)